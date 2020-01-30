Партия «Слуга народа» не определилась, хочет ли выиграть у мэра Киева Виталия Кличко на будущих выборах главы города, поэтому готовит соответстсвующего претендента. Об этом 30 января сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

Отмечается, что в «Слуге народа» обдумывают определенные варианты партийного сотрудничества с Кличко. Например, привлечение в списки «Слуги народа» части «ударовцев» и других.

«У власти есть и другой вариант (кроме депутата Рады Александра Ткаченко — ред.): выдвижение против Кличко яркого кандидата от «Слуги народа», который запомнится избирателю, но не помешает действующему мэру переизбраться. Это может стать площадкой для совместной работы в будущем Киевсовете», — говорится в сообщении.

Волошин: Команда Зеленского в ПАСЕ пытается влезть в мятый костюм Порошенко © Волошин Андрея Ермака.

Источники издания ранее также рассказывали, что именно Ермак якобы убедил Владимира Зеленского не увольнять Кличко с должности главы КГГА, как того требовал глава Офиса президента Андрей Богдан.