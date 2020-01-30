«На данный момент нет», — сказала она, отвечая на вопрос, есть ли угроза завоза и распространения вируса на территории Республики.
Директор департамента санэпидемстанции ДНР Дмитрий Клишкан отметил, что эпидемическая ситуация в Республике и на прилегающих к ней территориях стабильная — случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. По его словам, при Минздраве создана координационная группа, которая ежедневно мониторит ситуацию с заболеваемостью на территории ДНР.
«Рассмотрены варианты организации временных санитарно-карантинных пунктов на временных пунктах пропуска через госграницу ДНР. Мы приняли к исполнению временные методические рекомендации по лабораторной диагностике данной инфекции. Сейчас проводим семинары, обучаем специалистов, как отбирать пробы материалов, как доставлять», — рассказал Клишкан.
Он также уточнил, что санитарно-карантинные пункты могут быть открыты в пунктах пропуска с подконтрольной Киеву территорией в случае ухудшения эпидситуации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухани. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной этим типом коронавируса, достигло 7711 человек, из которых 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.