Угрозы завоза и распространения нового коронавируса на территории Донецкой Народной Республики на данный момент нет. Об этом министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко сообщила на брифинге 30 января, передает РИА Новости

От опасного китайского коронавируса за сутки умерли почти 40 человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Директор департамента санэпидемстанции ДНР Дмитрий Клишкан отметил, что эпидемическая ситуация в Республике и на прилегающих к ней территориях стабильная — случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. По его словам, при Минздраве создана координационная группа, которая ежедневно мониторит ситуацию с заболеваемостью на территории ДНР.

«Рассмотрены варианты организации временных санитарно-карантинных пунктов на временных пунктах пропуска через госграницу ДНР. Мы приняли к исполнению временные методические рекомендации по лабораторной диагностике данной инфекции. Сейчас проводим семинары, обучаем специалистов, как отбирать пробы материалов, как доставлять», — рассказал Клишкан.

Он также уточнил, что санитарно-карантинные пункты могут быть открыты в пунктах пропуска с подконтрольной Киеву территорией в случае ухудшения эпидситуации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухани. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной этим типом коронавируса, достигло 7711 человек, из которых 170 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.