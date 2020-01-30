Киевские коммунальщики спешно демонтировали размещенные накануне ночью биллборды с лозунгом «Россия - наш главный стратегический партнер». Об этом 30 января сообщает «Информатор»

В Киеве полицейские задержали националистов, пытавшихся сорвать лекцию российского блогера © Instagram alexandramitroshina

На них было написано «Россия — наш главный стратегический партнер» и размещена фотография бизнесмена Олега Катющенко. Реклама была размещена на русском языке, что нарушает закон о тотальной украинизации.

«Провокационные билборды появились как минимум в четырех местах: возле станции метро Житомирская, на улице Палладина, Гришко и на Окружной. Около 00:20 на проспект Победы уже прибыли возмущенные коммунальщики, которым дали задание оперативно демонтировать рекламные баннеры», — говорится в сообщении.

По данным сайта, Катющенко является бизнесменом и основателем компании Holly Industrial, которая занимается строительством, восстановлением коттеджей, офисных и исторических зданий с 2011 года.

Мужчина зарегистрирован в Киеве с 2002 года как предприниматель с основным видом деятельности «аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью».