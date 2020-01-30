В Китае от коронавируса 2019-nCoV скончались уже 170 человек. Об этом в четверг, 30 января, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на министерство здравоохранения

Отмечается, что за прошедшие сутки от вируса скончались 38 человек, все они являются жителями Китая.

Коронавирус добрался до России?

Днем ранее сообщалось о 132 жертвах и 4 590 случаях заражения.

Вспышка заболевания произошла в декабре в китайском городе Ухань. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.

Коронавирус уже распространился на ряд стран — Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Канаду, Вьетнам, Сингапур, Непал, Францию, Австралию, Малайзию и Германию.