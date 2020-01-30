Отмечается, что за прошедшие сутки от вируса скончались 38 человек, все они являются жителями Китая.
Число подтвержденных случаев заражения также выросло — на материковом Китае эта цифра достигла 7 771, в целом по миру коронавирусом инфицированы 7 894 человека.
Днем ранее сообщалось о 132 жертвах и 4 590 случаях заражения.
Вспышка заболевания произошла в декабре в китайском городе Ухань. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.
Коронавирус уже распространился на ряд стран — Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Канаду, Вьетнам, Сингапур, Непал, Францию, Австралию, Малайзию и Германию.