Журналистка «Радио Свобода» Галина Терещук заявила, что перед сожжением ее авто в Львове, она не получала угроз, а на бытовом уровне у нее ни с кем конфликтов не было. Об этом 30 января она сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина»

Неизвестные сожгли в Львове автомобиль журналистки «Радио Свобода» © Jason Bolonski / flickr

«Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела… Что это — не понравился такой-то текст или попытка запугать — я сама не знаю и хочу найти ответ», — рассказала она.

По ее словам, у нее нет никаких конфликтов на бытовой почве, и она не знает, с чем связан этот инцидент.

Терещук работает корреспонденткой «Радио Свобода» в Львове с 2000 года.