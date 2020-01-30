Инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича. Терещук рассказала, что перед самым пожаром соседи видели на улице мужчину, который подошел к автомобилю журналистки и положил под «дворники» два пакета.
«Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела… Что это — не понравился такой-то текст или попытка запугать — я сама не знаю и хочу найти ответ», — рассказала она.
По ее словам, у нее нет никаких конфликтов на бытовой почве, и она не знает, с чем связан этот инцидент.
Терещук работает корреспонденткой «Радио Свобода» в Львове с 2000 года.