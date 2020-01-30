Новые антироссийские санкции США отражают устоявшуюся политику Вашингтона в отношении Москвы и не несут в себе ничего нового. Об этом замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев сказал РИА Новости 30 января

США расширили санкции против России © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По словам Суздальцева, США специально дождались запуска пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

«Они поставили под санкции компанию, которая перевозит людей. Это удивительно. Они же не оружие перевозят или наркотики, а именно людей. Общий смысл [санкций] — Крым в понятии США "оккупирован", и они действуют в рамках старых решений, законов, которые принимались через Конгресс. Здесь они ничего нового не дополняют. Но сама по себе тенденция крайне неприятная», — отметил эксперт.

По его словам, Россия могла бы ответить аналогично, введя санкции, например, против НАСА в Техасе, с которым Москва работает, но это затруднительно ввиду разницы в экономиках двух стран.

«Гранд Сервис Экспресс» занимается перевозками пассажиров в поездах дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербургом, а также стала оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через Керченский мост. Первый поезд отправился в Крым из северной столицы РФ 23 декабря 2019 года.