Во Франции уже пять человек заразились опасным коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в четверг, 30 января, сообщило издание Le Figaro

Пятая заболевшая — дочь 80-летнего китайского туриста, который ранее был госпитализирован в «серьезном состоянии». В настоящее время женщина находится в реанимации.

Коронавирус добрался до России?

Заболевание уже распространилось по ряду стран: случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.