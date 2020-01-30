Пятая заболевшая — дочь 80-летнего китайского туриста, который ранее был госпитализирован в «серьезном состоянии». В настоящее время женщина находится в реанимации.
Китайский Ухань стал эпицентром пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4590 человек. Жертвами нового заболевания стали 132 человека, еще 103 удалось вылечить.
Заболевание уже распространилось по ряду стран: случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.