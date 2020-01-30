Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за дела Байдена
Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за дела Байдена
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
Американский лидер написал, что Болтон допускал много ошибок в работе.

«Откровенно говоря, если бы я его послушал, у нас бы уже была шестая мировая война», — заявил Трамп.

Кандидатура Болтона не смогла «получить одобрение на должность посла в ООН много лет назад», написал Трамп. По словам американского лидера, экс-советник «умолял» его о назначении на должность, в итоге президент выполнил просьбу Болтона, хотя многие его отговаривали.

Болтон же после ухода в отставку «сразу же написал противную и неправдивую книгу», в которой содержатся сведения, касающиеся национальной безопасности, добавил Трамп.

​​Президент США говорил об ошибках Болтона и ранее. В частности, в сентябре 2019 года он рассказывал, что экс-советник оскорбил лидера КНДР Ким Чен Ына, потребовав сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель» урегулирования ситуации в Северной Корее.

Выдержки из книги Болтона 27 января опубликовала New York Times. В них был приведен его разговор с Трампом в августе 2019 года. По словам Болтона, президент заявил ему, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет ему с расследованием в отношении его вероятного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее работал в украинской компании Burisma.

Газета отмечала, что книга Болтона — это «набросок» того, о чем бывший помощник Трампа мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту президента в сенате.

Трамп, комментируя публикацию NYT, обвинил Болтона во лжи и заявил, что в разговорах с ним никогда не связывал военную помощь Киеву и расследование в отношении Байденов. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом выступает против публикации некоторых частей книги, так как в них «содержится значительное количество секретной информации».