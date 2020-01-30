По словам президента США Дональда Трампа, его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон допускал много ошибок в работе, а его советы могли привести «к шестой мировой войне». Об этом он написал в Twitter 29 января

Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за дела Байдена © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Откровенно говоря, если бы я его послушал, у нас бы уже была шестая мировая война», — заявил Трамп.

Кандидатура Болтона не смогла «получить одобрение на должность посла в ООН много лет назад», написал Трамп. По словам американского лидера, экс-советник «умолял» его о назначении на должность, в итоге президент выполнил просьбу Болтона, хотя многие его отговаривали.

Болтон же после ухода в отставку «сразу же написал противную и неправдивую книгу», в которой содержатся сведения, касающиеся национальной безопасности, добавил Трамп.

….many more mistakes of judgement, gets fired because frankly, if I listened to him, we would be in World War Six by now, and goes out and IMMEDIATELY writes a nasty & untrue book. All Classified National Security. Who would do this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

​​Президент США говорил об ошибках Болтона и ранее. В частности, в сентябре 2019 года он рассказывал, что экс-советник оскорбил лидера КНДР Ким Чен Ына, потребовав сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель» урегулирования ситуации в Северной Корее.

Выдержки из книги Болтона 27 января опубликовала New York Times. В них был приведен его разговор с Трампом в августе 2019 года. По словам Болтона, президент заявил ему, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет ему с расследованием в отношении его вероятного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее работал в украинской компании Burisma.

Газета отмечала, что книга Болтона — это «набросок» того, о чем бывший помощник Трампа мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту президента в сенате.

Трамп, комментируя публикацию NYT, обвинил Болтона во лжи и заявил, что в разговорах с ним никогда не связывал военную помощь Киеву и расследование в отношении Байденов. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом выступает против публикации некоторых частей книги, так как в них «содержится значительное количество секретной информации».