Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада обратилась к «Международным авиалиниям Украины» (МАУ) с просьбой ускорить выплату обязательных финансовых компенсаций родным жертв авиакатастрофы в Иране, передает «Укринформ» 29 января

Пять стран требуют компенсации от Ирана за сбитый украинский самолет © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сообщил Шампань.

По его словам, следующим шагом для Канады будет организация процесса выплат финансовых компенсаций родственникам жертв правительством Ирана.

Самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит его военными, которые ошибочно приняли воздушное судно за вражескую цель.

Шестнадцатого января в Лондоне собрались представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, которые выступили с совместным заявлением к Ирану с требованием провести расследование катастрофы и выплатить компенсации семьям всех погибших.