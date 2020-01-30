«У меня был длинный телефонный разговор с главой "Международных авиалиний Украины", во время которого я просил его ускорить выплату обязательных возмещений родственникам жертв авиакатастрофы», — сообщил Шампань.
По его словам, следующим шагом для Канады будет организация процесса выплат финансовых компенсаций родственникам жертв правительством Ирана.
Самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.
На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит его военными, которые ошибочно приняли воздушное судно за вражескую цель.
Шестнадцатого января в Лондоне собрались представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, которые выступили с совместным заявлением к Ирану с требованием провести расследование катастрофы и выплатить компенсации семьям всех погибших.