Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что спикер Рады Дмитрий Разумков больше не является представителем «Слуги народа», поскольку обдумывает свой собственный политический проект. Об этом 30 января сообщается на канале в Telegram «Резидент»

«Наш источник в ОП рассказал, что в парламенте может смениться глава ВР, если будет продолжаться саботаж инициатив Офиса президента», — говорится в сообщении.

Паровозик Зеленский и молодой Разумков. Как два человека тащат на себе имидж власти © president.gov.ua/Микола Лазаренко | president.gov.ua/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк Андрей Богдан не доволен работой депутатов «Слуги народа» и парламента в целом.

По данным источника, Владимиру Зеленскому на одном из совещаний Богдан сказал, что, по его ощущениям, в Раде не монобольшинство, а отдельные группы влияния со спикером, который обдумывает свой политический проект, а не является представителем «Слуги народа».