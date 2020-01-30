«Наш источник в ОП рассказал, что в парламенте может смениться глава ВР, если будет продолжаться саботаж инициатив Офиса президента», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что глава Офиса президента Андрей Богдан не доволен работой депутатов «Слуги народа» и парламента в целом.
По данным источника, Владимиру Зеленскому на одном из совещаний Богдан сказал, что, по его ощущениям, в Раде не монобольшинство, а отдельные группы влияния со спикером, который обдумывает свой политический проект, а не является представителем «Слуги народа».