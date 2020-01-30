«В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях», — говорится в материале.
В частности, в Полтавской области без света остался 201 населенный пункт, в Черниговской — 88, Сумской — 72, Кировоградской и Донецкой — по 10, Черкасской — восемь, Днепропетровской — шесть и Запорожской — два.
Кроме того, в ночь на четверг в городе Лисичанск из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции, без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов.