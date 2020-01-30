Почти 400 населенных пунктов в восьми областях Украины остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщила 30 января Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям

Украина снова отключит электричество «Лисичанскводоканалу» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк говорится в материале.

В частности, в Полтавской области без света остался 201 населенный пункт, в Черниговской — 88, Сумской — 72, Кировоградской и Донецкой — по 10, Черкасской — восемь, Днепропетровской — шесть и Запорожской — два.

Кроме того, в ночь на четверг в городе Лисичанск из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции, без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов.