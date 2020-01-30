Накануне, 29 января, участники ПАСЕ 96 голосами утвердили полномочия российской делегации, которые были оспорены в день открытия зимней сессии. Инициатором выступил литовский парламентарий Эммануэлис Зингерис, которого поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.
«Возобладал конструктивный и здравый подход. Группа "Балтик плюс" снова осталась в меньшинстве в своей оголтелой русофобской истерии», — отметил Слуцкий.
В группу «Балтик плюс», поддержавшую украинский бойкот во время осенней сессии ПАСЕ, вошли Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Сообщалось, что основной задачей объединения станет «противодействие РФ».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что страны Балтии, Польша, Грузия и Украина тянут ПАСЕ в прошлое. По его мнению, эти государства хотят жить за счет кого-то и не желают обеспечивать сами себя.