После подтверждения полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что группа «Балтик плюс» осталась в меньшинстве со своей русофобией. Он написал об этом на своей странице в Facebook 30 января

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Эммануэлис Зингерис, которого поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций. «Возобладал конструктивный и здравый подход. Группа "Балтик плюс" снова осталась в меньшинстве в своей оголтелой русофобской истерии», — отметил Слуцкий. В группу «Балтик плюс», поддержавшую украинский бойкот во время осенней сессии ПАСЕ, вошли Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Сообщалось, что основной задачей объединения станет «противодействие РФ». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что страны Балтии, Польша, Грузия и Украина тянут ПАСЕ в прошлое. По его мнению, эти государства хотят жить за счет кого-то и не желают обеспечивать сами себя.