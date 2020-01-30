За годы независимости Украины из-за стремительного изменения климата и загрязнения окружающей среды с территории страны исчезли более 10 тысяч малых рек. Об этом на днях сообщила пресс-служба Национального экологического совета Украины

Автомобиль с ядом упал в приток реки Рось © РИА Новости, М. Голяк | Перейти в фотобанк катастрофическое маловодие страны. По данным экосовета, последние четыре года водоемы Украины наполняются максимум на 70% от нормы. Это, в свою очередь, становится причиной исчезновения малых рек с карты страны.

Отмечается, что за годы независимости на Украине исчезли более 10 тысяч рек. В качестве примера экологи привели реки Ирпень и Бучу в Киевской области.

Помимо маловодия серьезной угрозой является загрязнение водных источников. Только в 2019 году в украинские водоемы было сброшено более 2 миллиардов кубометров различных стоков, треть из которых неочищенные.

Последние исследования, проводимые по заказу Всемирного банка, поместили Украину на 125 место из 180 стран по количеству питьевой воды на душу населения. Таким образом, Украина оказалась между африканскими странами Чадом и Суданом.