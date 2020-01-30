«По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сяньян и еще один — в городском уезде Чжунсян города Цзинмень», — рассказали в посольстве.
Там также добавили, что наибольшее количество украинцев, которые находятся на консульском учете в Китае, проживает в Пекине. При этом граждан Украины в стране может быть намного больше, чем указано в официальных данных, — постановка на консульский учет добровольна.
Китайский Ухань стал эпицентром пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4590 человек. Жертвами нового заболевания стали 132 человека, еще 103 удалось вылечить.
В связи со сложившейся ситуацией город закрыт на карантин, транспортное сообщение с ним временно ограничено.