В китайской провинции Хубей, откуда по миру распространился коронавирус 2019-nCoV, находится 51 украинец. Об этом 29 января сообщило издание «Ракурс» со ссылкой на ответ украинского посольства в Китае

«По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сяньян и еще один — в городском уезде Чжунсян города Цзинмень», — рассказали в посольстве.

Коронавирус добрался до России?

Китайский Ухань стал эпицентром пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4590 человек. Жертвами нового заболевания стали 132 человека, еще 103 удалось вылечить.

В связи со сложившейся ситуацией город закрыт на карантин, транспортное сообщение с ним временно ограничено.