Более 30% украинцев готовы отказаться от части прав и гражданских свобод в обмен на благосостояние. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и соцслужбы Центра Разумкова, обнародованные 29 января

Опрос показал, на что именно готовы украинцы ради бесплатных услуг от государства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Остальные 24,6% респондентов не смогли сделать выбор между этими двумя альтернативами.

«Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние — 42% против 31% тех, кто на это не согласен», — отметили социологи.

Стоит отметить, что число тех, кто готов отказаться от части прав и свобод, по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 7,1%, а тех, для кого это важнее материального благосостояния, — на 8,3%.

Исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.