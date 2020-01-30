Так, 33,1% опрошенных заявили, что готовы в обмен на собственное благосостояние «уступить государству часть своих прав и гражданских свобод». В то же время 42,3% украинцев подтвердили готовность терпеть определенные материальные трудности ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав.
Остальные 24,6% респондентов не смогли сделать выбор между этими двумя альтернативами.
«Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние — 42% против 31% тех, кто на это не согласен», — отметили социологи.
Стоит отметить, что число тех, кто готов отказаться от части прав и свобод, по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 7,1%, а тех, для кого это важнее материального благосостояния, — на 8,3%.
Исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.