Ведущий популярного итальянского шоу L'eredita («Наследие») на телеканале RAI Флавио Инсинна извинился за то, что назвал Украину «Малой Россией». Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Италии в Facebook 29 января

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