Ранее дипмиссия обнародовала официальное письмо к RAI, ведущий которого назвал Украину Малороссией. В письме украинские дипломаты объяснили происхождение этого названия и заявили о недопустимости его употребления для Украины.
«Сегодня (29 января — ред.) в прямом эфире на телеканале RAI-1 после консультаций посольства с руководством телевизионной компании Ф. Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия"», — говорится в сообщении украинского диппредставительства.
Ведущий заявил, что использование им такого названия было «непреднамеренной ошибкой», и передал привет послу и народу Украины.