Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме. Об этом 29 января сообщает «Интерфакс»

«Антироссийский характер». Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

При голосовании «за» высказались 96 делегатов, 44 проголосовали против, семь воздержались.

В резолюции, поддержанной большинством, ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Российская Федерация выполнила ряд рекомендаций.

В частности, 24 украинских моряка, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, были переданы Украине. К заслугам РФ отнесено и участие в обменах заключенными с Украиной.

Ассамблея предлагает мониторинговому комитету внимательно следить за происходящим законодательным процессом в отношении текущих конституционных изменений в РФ и подчеркивает обязанность каждого государства-члена соблюдать решения Европейского суда по правам человека.