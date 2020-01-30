Согласно регламенту ПАСЕ, решение принимается простым большинством от числа присутствующих в зале.
При голосовании «за» высказались 96 делегатов, 44 проголосовали против, семь воздержались.
В резолюции, поддержанной большинством, ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Российская Федерация выполнила ряд рекомендаций.
В частности, 24 украинских моряка, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, были переданы Украине. К заслугам РФ отнесено и участие в обменах заключенными с Украиной.
Ассамблея предлагает мониторинговому комитету внимательно следить за происходящим законодательным процессом в отношении текущих конституционных изменений в РФ и подчеркивает обязанность каждого государства-члена соблюдать решения Европейского суда по правам человека.