США, вводя новые санкции, напоминают злопамятного беззубого пса, который скалится на прохожих от собственного бессилия. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает 30 января РИА Новости

США расширили санкции против России © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк сказал Шеремет.

По его мнению, США не хватает мужества и политического здравомыслия, чтобы вести диалог путем переговоров.

«Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным всему мировому сообществу. Позиция России неизменна: Крым — это законная часть Российской Федерации и другой трактовки быть не может», — подчеркнул депутат.

Накануне США ввели новые индивидуальные санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через Крымский мост.