«Ничего удивительного не происходит. Старая песня. Продолжение марлезонского балета. Причина — не только кризис жанра в США, но также углубление политического и экономического кризиса внутри страны. США напоминают склочного, злопамятного беззубого пса, от которого отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих. Они от бессилия вводят санкции, которые никакого значения для нас не имеют», — сказал Шеремет.
По его мнению, США не хватает мужества и политического здравомыслия, чтобы вести диалог путем переговоров.
«Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным всему мировому сообществу. Позиция России неизменна: Крым — это законная часть Российской Федерации и другой трактовки быть не может», — подчеркнул депутат.
Накануне США ввели новые индивидуальные санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через Крымский мост.