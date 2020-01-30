«Против семи из этих лиц вчера были также введены санкции Европейского союза (ЕС). В дополнение к ним Соединенными Штатам и Канадой сегодня введены санкции против этих же лиц в рамках скоординированных действий, наглядно демонстрирующих продолжающееся категорическое несогласие международного сообщества с вмешательством России в крымскую политику», — говорится в заявлении ведомства.
В частности, санкции введены против врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, спикера заксобрания Севастополя Владимира Немцева, председателя Севгоризбиркома Сергея Даниленко и его заместителя Людмилы Басовой, секретаря Севизбиркома Екатерины Пырковой, члена Совета Федерации от заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.
Кроме этого, санкции введены против компании АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» — московской частной железнодорожной компании, которая начала предлагать пассажирские перевозки между материковой частью России и Крымским полуостровом через мост через Керченский пролив в конце декабря 2019 года.
В санкционный список попал и глава компании Александр Ганов (бывший первый вице-губернатор Тамбовской области).