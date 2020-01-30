Соединенные Штаты ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании «Гранд Сервис Экспресс». Об этом сообщается в документе, опубликованном 29 января на сайте минфина США

Евросоюз хочет снять санкции с Азарова и сына Януковича – СМИ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк говорится в заявлении ведомства.

В частности, санкции введены против врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, спикера заксобрания Севастополя Владимира Немцева, председателя Севгоризбиркома Сергея Даниленко и его заместителя Людмилы Басовой, секретаря Севизбиркома Екатерины Пырковой, члена Совета Федерации от заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Кроме этого, санкции введены против компании АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» — московской частной железнодорожной компании, которая начала предлагать пассажирские перевозки между материковой частью России и Крымским полуостровом через мост через Керченский пролив в конце декабря 2019 года.

В санкционный список попал и глава компании Александр Ганов (бывший первый вице-губернатор Тамбовской области).