Обращение было направлено на имя председателя Офиса президента Андрея Богдана для «раскрытия информации о подготовке и финансировании тайного отдыха» Зеленского.
Согласно информации пресс-службы украинского лидера, он отправился в Оман с рабочим визитом, однако СМИ и официальные ресурсы ОП не анонсировали информацию о поездке и ее цель.
«Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала Президента во время "высоких встреч" с иностранными лидерами», — отметили депутаты, указав, что при официальных визитах ОП публикует программу пребывания с перечнем встреч президента.
Члены «Европейской солидарности» заявили, что особенно их интересует вопрос финансирования поездки. Несмотря на заявление Офиса президента о том, что Зеленский полетел в Оман за свой счет, он не указал расходы на поездку в декларации.
В начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Источники сообщали, что украинский президент улетел на отдых, однако позже пресс-служба главы государства пояснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками.