Депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовали раскрыть информацию об организации и финансировании поездки главы государства Владимира Зеленского в Оман. Соответствующее заявление опубликовали 29 января на странице партии в Facebook

Пристайко пообещал обнародовать детали визита Зеленского в Оман © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрея Богдана для «раскрытия информации о подготовке и финансировании тайного отдыха» Зеленского.

Согласно информации пресс-службы украинского лидера, он отправился в Оман с рабочим визитом, однако СМИ и официальные ресурсы ОП не анонсировали информацию о поездке и ее цель.

«Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала Президента во время "высоких встреч" с иностранными лидерами», — отметили депутаты, указав, что при официальных визитах ОП публикует программу пребывания с перечнем встреч президента.

Члены «Европейской солидарности» заявили, что особенно их интересует вопрос финансирования поездки. Несмотря на заявление Офиса президента о том, что Зеленский полетел в Оман за свой счет, он не указал расходы на поездку в декларации.

В начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Источники сообщали, что украинский президент улетел на отдых, однако позже пресс-служба главы государства пояснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками.