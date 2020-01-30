Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne 29 января рассказала о нарушении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в том числе касательно пересмотра закона о госязыке

Языковой шовинизм: Богатырев рассказал, когда будет поздно отменять закон о языке © Facebook Даниил Богатырев Петра Порошенко — ред.) бодро шагают по стране», — пожаловалась политик.

Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».

В середине января Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.