Противостояние между Минском и Москвой принимает принципиальные формы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру 29 января рассказал политолог Алексей Кочетков

Политолог Суздальцев: Лукашенко расчитывает, что после газовых уступок Украине Москва уступит и ему © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам политолога, Россия готова поддерживать Белоруссию лишь при условии встречных шагов во внешней политике. Ожидает Москва и выполнения тех соглашений, которые были достигнуты еще 20 лет назад и касаются создания формальных институтов Союзного государства.

«То есть переход от разговоров о любви и дружбы к конкретным делам, закрепленным на бумаге, и которые имеют непосредственное воплощение в форме институтов и конституционного акта Союзного государства», — рассказал Алексей Кочетков.

Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 года, после ратификации документа парламентами двух стран.