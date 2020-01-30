В последние месяцы заметно обострились отношения Москвы и Минска вокруг дальнейшей интеграции двух стран и нефтяных поставках.
По словам политолога, Россия готова поддерживать Белоруссию лишь при условии встречных шагов во внешней политике. Ожидает Москва и выполнения тех соглашений, которые были достигнуты еще 20 лет назад и касаются создания формальных институтов Союзного государства.
«То есть переход от разговоров о любви и дружбы к конкретным делам, закрепленным на бумаге, и которые имеют непосредственное воплощение в форме институтов и конституционного акта Союзного государства», — рассказал Алексей Кочетков.
Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 года, после ратификации документа парламентами двух стран.