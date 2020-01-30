Блогерша Ирина Белоусова (также известная как Ирина Велюр), которая с 23 января находится на Хайнане, рассказала, как местные власти борются с распространением коронавирусной инфеции. Она поделилась наблюдениями в интервью с изданием Украина.ру 29 января

Названо количество погибших от китайского коронавируса © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

По словам Белоусовой, паники среди местного населения она не почувствовала. Блогерша отметила малое число людей на улицах, но, как сказали туроператоры, это связано не с эпидемией, а тем, что многие разъехались по домам на новогодние праздники.

Те же, кто остался, носят медицинские маски.

«В городе стоят машины с тепловыми датчиками, чтобы вычислять прохожих с повышенной температурой. Также видели машину с распыляющей огромной пушкой. Говорят это дезинфекция, но я не уверена до конца. В самолете, кстати, тоже проводили дезинфекцию… Также не раз видела, как сотрудники отеля ходят и опрыскивают полы из пульверизатора (так, как делали это в самолете, нам брызгали под сиденья)», — рассказала Белоусова.

Первый случай заражения коронавирусом nCov 2019 был зарегистрирован в декабре 2019 года в городе Ухань. Спустя некоторое время вирус распространился и был диагностирован у пациентов в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

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