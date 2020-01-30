В Китае стремительно растет число заболевших вирусной пневмонией: коронавирус уже подхватили почти 6 тысяч человек, более 130 из которых скончались.
По словам Белоусовой, паники среди местного населения она не почувствовала. Блогерша отметила малое число людей на улицах, но, как сказали туроператоры, это связано не с эпидемией, а тем, что многие разъехались по домам на новогодние праздники.
Те же, кто остался, носят медицинские маски.
«В городе стоят машины с тепловыми датчиками, чтобы вычислять прохожих с повышенной температурой. Также видели машину с распыляющей огромной пушкой. Говорят это дезинфекция, но я не уверена до конца. В самолете, кстати, тоже проводили дезинфекцию… Также не раз видела, как сотрудники отеля ходят и опрыскивают полы из пульверизатора (так, как делали это в самолете, нам брызгали под сиденья)», — рассказала Белоусова.
Первый случай заражения коронавирусом nCov 2019 был зарегистрирован в декабре 2019 года в городе Ухань. Спустя некоторое время вирус распространился и был диагностирован у пациентов в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.
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