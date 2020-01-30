С учетом того, что за премьеру Украины Алексею Гончаруку после скандала с аудиозаписями оказало поддержку западное сообщество и политсила предыдущего президента Петра Порошенко, он будет вести более самостоятельную политику. Об этом рассказала политолог Кирилл Молчанов в недавнем интервью Ukrlife.TV

Политолог Молчанов пояснил, когда именно Зеленский отправит в отставку Гончарука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, подчеркнул Молчанов, если затея с якобы отставкой была не срежиссирована, то это означает, что Гончарук фактически пошел ва-банк и одержал победу, заручившись поддержкой главы государства и Верховной Рады (поскольку все решения принимаются все равно в офисе президента).

И если Владимир Зеленский действительно захочет уволить Гончарука, сделать это будет очень сложно, так как президенту предстоит выполнить целый ряд формальных процедур, и найти повод для отставки будет тоже не так-то просто, заключил политолог.