«Гончарук как хищник, впервые попробовав вкус крови, понял, что можно становиться субъектным. Если до этого он был совсем управляемым, то теперь он начинает понимать, что президент пошел ему на уступки Можно заручиться поддержкой части депутатов и играть в политику», — пояснил эксперт.
Более того, подчеркнул Молчанов, если затея с якобы отставкой была не срежиссирована, то это означает, что Гончарук фактически пошел ва-банк и одержал победу, заручившись поддержкой главы государства и Верховной Рады (поскольку все решения принимаются все равно в офисе президента).
И если Владимир Зеленский действительно захочет уволить Гончарука, сделать это будет очень сложно, так как президенту предстоит выполнить целый ряд формальных процедур, и найти повод для отставки будет тоже не так-то просто, заключил политолог.