Белоруссия перепродавала российскую нефть в сырьевом формате на Украину, а остальную массу перерабатывала на двух своих НПЗ и продавала уже как нефтепродукты. Об этом сообщил замдекана Факультета мировой экономики и мировой политики ГУ Высшей школы экономики, специалист по вопросам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Российская компания «Сафмар» поставит 250 тыс. тонн нефти в Белоруссию в феврале — СМИ © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

«Нефтепродукты отправляли в основном в Европу и на Украину. Такие основные поставщики для Белоруссии были очень выгодны, они с удовольствием покупали недорогие нефтепродукты. Они могли себе это позволить за счет очень дешевой российской нефти», — сказал политолог.

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