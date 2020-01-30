Российская компания «Сафмар» поставит 250 тыс. тонн нефти в Белоруссию в феврале — СМИ
Российская компания «Сафмар» поставит 250 тыс. тонн нефти в Белоруссию в феврале — СМИ
© РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк
По его словам, Белоруссия долгие годы покупала нефть по внутрироссийской цене, не неся никакой нагрузки, которые несут российские нефтяные компании, строя коммуникации и решая социальные вопросы. 

«Нефтепродукты отправляли в основном в Европу и на Украину. Такие основные поставщики для Белоруссии были очень выгодны, они с удовольствием покупали недорогие нефтепродукты. Они могли себе это позволить за счет очень дешевой российской нефти», — сказал политолог.

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