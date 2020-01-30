«Того же Авакова попробуй, сковырни. Текущий расклад сил во многом уже устоялся. Да, он кого-то не полностью устраивал, но это хоть какая-то конструкция, которую нам показали и представили как что-то стабильное», — рассуждает эксперт.
Более того, по ее мнению, если политическая система страны будет находиться в постоянном состоянии турбулентности, это будет раздражать общественность и внешних игроков, а власть не сможет заниматься своими прямыми обязанностями.
«Ты же никуда не поедешь. У тебя постоянно зудящая головная боль. Ее нужно решать, и от нее не убежать, и сам Зеленский все дырки не закроет», — считает Решмедилова.
И даже если на Украине появится новый премьер, добавила политолог, то не факт, что он снова не будет ставленником западного сообщества (как тот же Гончарук), и что ему дадут самостоятельно сформировать новое правительство.