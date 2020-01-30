Если сейчас правительство Алексея Гончарука полностью отправить в отставку, то возникнет вопрос о том, сохранят ли свои посты отдельные министры, вроде главы МВД Арсена Авакова. Об этом рассказала политолог Александра Решмедилова в недавнем интервью Ukrlife.TV

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Более того, по ее мнению, если политическая система страны будет находиться в постоянном состоянии турбулентности, это будет раздражать общественность и внешних игроков, а власть не сможет заниматься своими прямыми обязанностями.

«Ты же никуда не поедешь. У тебя постоянно зудящая головная боль. Ее нужно решать, и от нее не убежать, и сам Зеленский все дырки не закроет», — считает Решмедилова.

И даже если на Украине появится новый премьер, добавила политолог, то не факт, что он снова не будет ставленником западного сообщества (как тот же Гончарук), и что ему дадут самостоятельно сформировать новое правительство.