Вопрос об отставке нынешнего главы Кабмина Украины Алексея Гончарука может возникнуть снова. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Сергей Слободчук

По словам политолога, в первую очередь это произойдет, если нынешний премьер и пропрезидентское большинство в Раде не решат вопрос о продаже земли.

«Есть и второй вариант — когда отправят, что называется, "по совокупности претензий". В этом корень проблемы. Хотя у меня вообще большие сомнения в том, что они (правительство и парламент. — Ред.) могут что-то решать, да и на записях голос, похожий на голос Гончарука, прямым текстом об этом сказал», — объяснил Сергей Слободчук.

Сергей Слободчук: Если Порошенко мог, но не хотел, то при Зеленском хотят, но не могут © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

В январе на Украине разразился политический скандал после публикации «прослушки» с закрытого совещания главы Кабмина с членами правительства.

На них человек с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука, рассказывает о некомпетентности президента Владимира Зеленского.

После этого Гончарук продал прошение об отставке. Глава государства, однако, отставку премьера не поддержал.

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