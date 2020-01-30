По словам политолога, в первую очередь это произойдет, если нынешний премьер и пропрезидентское большинство в Раде не решат вопрос о продаже земли.
«Есть и второй вариант — когда отправят, что называется, "по совокупности претензий". В этом корень проблемы. Хотя у меня вообще большие сомнения в том, что они (правительство и парламент. — Ред.) могут что-то решать, да и на записях голос, похожий на голос Гончарука, прямым текстом об этом сказал», — объяснил Сергей Слободчук.
Собеседник издания добавил, что рейтинг партии «Слуга народа» падает, поэтому, когда критическая масса общественного недовольства накопится, возникнет вопрос о переформатировании Кабмин и замене Гончарука на более сильную фигуру.
В январе на Украине разразился политический скандал после публикации «прослушки» с закрытого совещания главы Кабмина с членами правительства.
На них человек с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука, рассказывает о некомпетентности президента Владимира Зеленского.
После этого Гончарук продал прошение об отставке. Глава государства, однако, отставку премьера не поддержал.
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