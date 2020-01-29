«Координатор от ОБСЕ, обобщив предложения сторон, отметил, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь — Гнутово" на юге нашей республики», — говорится в заявлении.
При этом, как отметили в ведомстве, это совпадение тоже можно считать весьма условным, поскольку видение сторонами координат участков для разведения в этой локации значительно различается.
Стороны договорились продолжить согласование участков на следующей встрече, которая состоится 12 февраля.
Полпред РФ Борис Грызлов подчеркнул, что эта работа идет на отработанных в прошлом году процедур, когда состоялось разведение сил в Петровском, Золотом и Станице Луганской.
При этом дипломат напомнил, что в соответствии с решением лидеров Нормандской четверки необходимо урегулировать данный вопрос до конца марта 2020 года.