Участники подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу в условно согласовали один участок отвода войск в районе пропускного пункта «Октябрь – Гнутово» на юге ДНР. Об этом 29 января сообщает пресс-служба МИДа республики

«Россия не бросит Донбасс»: Замдыханов рассказал об украинском векторе РФ с Сурковым или без него © Рамиль Замдыханов

При этом, как отметили в ведомстве, это совпадение тоже можно считать весьма условным, поскольку видение сторонами координат участков для разведения в этой локации значительно различается.

Стороны договорились продолжить согласование участков на следующей встрече, которая состоится 12 февраля.

Полпред РФ Борис Грызлов подчеркнул, что эта работа идет на отработанных в прошлом году процедур, когда состоялось разведение сил в Петровском, Золотом и Станице Луганской.

При этом дипломат напомнил, что в соответствии с решением лидеров Нормандской четверки необходимо урегулировать данный вопрос до конца марта 2020 года.