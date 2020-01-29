Если же Россия перестанет существовать, продолжил эксперт, то весь Русский мир исчезнет или от него останутся какие-нибудь остатки, превратившиеся в памятник былому величию.
«Как часто у нас вспоминают сейчас о величии Византии? Греция, по сути — это страна-музей в данном смысле. Я бы не хотел, чтобы мы превратились в музей самих себя в будущем», — подчеркнул Безпалько.
Политолог добавил, что декларирование подобных целей и задач не означает немедленных военных действий, однако оно даст надежду более чем 25 млн русских, оставшихся за пределами России.