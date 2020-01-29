РФ должна и может закрепить в Конституции право русских на воссоединение, поскольку именно Россия является сегодня ядром «Русского мира». Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Россия, Украина и Белоруссия воссоединятся так же, как воссоединились ФРГ и ГДР – Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Как часто у нас вспоминают сейчас о величии Византии? Греция, по сути — это страна-музей в данном смысле. Я бы не хотел, чтобы мы превратились в музей самих себя в будущем», — подчеркнул Безпалько.

Политолог добавил, что декларирование подобных целей и задач не означает немедленных военных действий, однако оно даст надежду более чем 25 млн русских, оставшихся за пределами России.