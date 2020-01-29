Проект Союзного государства России и Белоруссии изначально был больше PR-проектом для обеих сторон, которые подписали его в 1999 году. Это во многом лишь декларация, не более. Об этом рассказал политолог и историк Денис Тумаков в недавнем интервью ИА «Новороссия»

«Роль русской диаспоры падает, усиливается Китай» - эксперт о будущем Евразийского Союза © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Идеи пресловутого "Русского мира" явно вызывают в Минске скепсис, причём как у официальных властей, так и у оппозиции. Опять же, с 1991 года выросли поколения людей, знающих лишь независимую Беларусь», — пояснил Тумаков.

Собеседник издания полагает, что и в ближайшее время ничего не изменится: объединение двух государств больше возможно как вхождение Белоруссии в состав России, а на полный отказ от государственной независимости Минск не пойдёт.