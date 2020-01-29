Эксперт напомнил, что Республика Беларусь по-прежнему не признала независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, а также по-прежнему признаёт Крым территорией Украины.
«Идеи пресловутого "Русского мира" явно вызывают в Минске скепсис, причём как у официальных властей, так и у оппозиции. Опять же, с 1991 года выросли поколения людей, знающих лишь независимую Беларусь», — пояснил Тумаков.
Собеседник издания полагает, что и в ближайшее время ничего не изменится: объединение двух государств больше возможно как вхождение Белоруссии в состав России, а на полный отказ от государственной независимости Минск не пойдёт.