Ранее предшественник Грау на этом посту Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году представители ОБСЕ зафиксировали наименьшее количество жертв среди мирных граждан.
«Оценивая общую ситуацию с безопасностью в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов, их главной причиной остаются мины», — рассказал Грау.
В минувшем году в Донбассе погибли 19 человек, еще 128 были ранены.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые провозгласили независимость после государственного переворота в Киеве.
По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.