В январе этого года количество жертв среди гражданского населения Донбасса выросло по сравнению с концом 2019-го. Об этом 29 января по итогам заседания Контактной группы в Минске сообщила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, передает РИА Новости

Ранее предшественник Грау на этом посту Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году представители ОБСЕ зафиксировали наименьшее количество жертв среди мирных граждан.

«Оценивая общую ситуацию с безопасностью в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов, их главной причиной остаются мины», — рассказал Грау.

Сайдик признал 2019 год наименее кровопролитным в Донбассе © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые провозгласили независимость после государственного переворота в Киеве.

По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.