«Особое внимание было уделено проблемам задолженности Украины по соцвыплатам, однако, к сожалению, украинская позиция пока неизменна: прогресса в необходимой проработке правового поля не наблюдается», — сказано в сообщении.
В то же время дипломаты отметили, что заседание группы по экономическим вопросам прошло достаточно насыщено, так как переговорщикам удалось в той или иной степени обсудить все вопросы повестки.
Выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были прекращены постановлением Кабмина от 7 ноября 2014 года. В документе отмечалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.
Пенсионеры, проживающие в ДНР и ЛНР, могут получить от украинских властей выплаты, прибыв на территорию, подконтрольную Киеву.
Кроме обязательного пересечения линии разграничения каждые два месяца гражданам нужно предоставить украинской стороне большое количество справок и документов, в том числе справку переселенца.