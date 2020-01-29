Участники заседания Контактной группы не достигли прогресса по вопросу возобновления выплаты украинскими властями социальных пособий и пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 29 января говорится в заявлении МИД ДНР, опубликованном по итогам состоявшегося в среду заседания Контактной группы

«Извращенное и коварное лицемерие». Эксперт о возобновлении торговли между Киевом и Донбассом © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В то же время дипломаты отметили, что заседание группы по экономическим вопросам прошло достаточно насыщено, так как переговорщикам удалось в той или иной степени обсудить все вопросы повестки.

Выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были прекращены постановлением Кабмина от 7 ноября 2014 года. В документе отмечалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.

Пенсионеры, проживающие в ДНР и ЛНР, могут получить от украинских властей выплаты, прибыв на территорию, подконтрольную Киеву.

Кроме обязательного пересечения линии разграничения каждые два месяца гражданам нужно предоставить украинской стороне большое количество справок и документов, в том числе справку переселенца.