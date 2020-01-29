Ранее Лукашенко сообщил, что сведет закупки нефти у России к 30-40% от необходимого количества. Остальную нефть Минск планирует покупать у других страна, в том числе у Казахстана.
«Глава государства Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — говорится в сообщении.
Москва и Минск должны были согласовать тариф на прокачку нефти к середине января, однако прийти к взаимопониманию не удалось, так как Белоруссия настаивает на повышении тарифа на 16,6%, а РФ с таким ростом цены не согласна.