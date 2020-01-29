Представитель Киева Валерия Лутковская не присутствовала на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске. Об этом 29 января сообщает пресс-служба МИД ДНР

Мирошник: В вопросе урегулирования в Донбассе Зеленский становится на стезю Порошенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Как и на предыдущем заседании официальный представитель Украины, госпожа Лутковская, отсутствует на заседании», — говорится в сообщении.

В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник пояснил в своем Telegram-канале, что по сведениям координатора от ОБСЕ Тони Фриша, отныне Лутковская не будет принимать участие в переговорах в Минске.

О причинах такого решения представитель ОБСЕ не сообщил. Мирошник добавил, что в качестве официального представителя от Киева на переговорах в данной подгруппе присутствует Геннадий Кузнецов.