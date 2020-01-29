Ранее в ДНР сообщили, что в Минске началась встреча трех рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу.
«Как и на предыдущем заседании официальный представитель Украины, госпожа Лутковская, отсутствует на заседании», — говорится в сообщении.
В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник пояснил в своем Telegram-канале, что по сведениям координатора от ОБСЕ Тони Фриша, отныне Лутковская не будет принимать участие в переговорах в Минске.
О причинах такого решения представитель ОБСЕ не сообщил. Мирошник добавил, что в качестве официального представителя от Киева на переговорах в данной подгруппе присутствует Геннадий Кузнецов.