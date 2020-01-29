Возвращение Крыма в состав РФ осуществлялось в чрезвычайной ситуации: на Украине произошел государственный переворот, который сопровождался вооруженным массовым парамилитарным насилием. Без этого никакого возвращения не было бы. Об этом рассказал историк и политолог Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру

Историк Дюков: Фраза «один народ – один Рейх» не является конкурентоспособной в современном мире © commons.wikimedia.org, Совет Федерации Богдан Безпалько предложил закрепить в документе право на воссоединение всего Русского мира, чтобы любой регион Украины и Белоруссии имел бы возможность присоединения к РФ на основании этого пункта, а не только на основании права наций на самоопределение.

Эксперт отметил, что подобный расклад сил в Крыму в краткосрочной перспективе мог привести к настоящей войне — к кровавому этническому конфликту между русскими и крымскими татарами на территории полуострова.

«Соответственно в этой чрезвычайной ситуации Россия осуществила меры по предотвращению этнической резни на территории Крыма и в соответствии с мнением местного населения, которое приняло решение о выходе из Украины и о присоединении к России, пошла навстречу этим требованиям», — пояснил Дюков.

Если бы не необходимость предотвращения кровавого этнического конфликта на этой территории, подчеркнул историк, никакого присоединения Крыма никогда не было бы.

Именно поэтому, добавил специалист, практики, которые являются чрезвычайными, ни в коем случае нельзя имплементировать в российское законодательство, сделав их не чрезвычайными, а нормативными.