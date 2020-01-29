Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не подпишет никаких документов, лишающих страну суверенитета, считает журналист Василий Малашенков. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

«Если говорить о каких-то более глобальных политических вещах, о неких объединениях стран, как некоторые любят фантазировать, то части белорусского истеблишмента и части экспертного сообщества было сразу понятно, что Лукашенко никогда не подпишет никаких бумаг, которые будут лишать страну суверенитета, сделают ее каким-то регионом или квазигосударством», — сказал журналист.

Краткая история братских войн России с Белоруссией. Никогда так не было и вдруг опять © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты».

Однако Лукашенко заявил, что не будет подписывать дорожную карту дальнейшей интеграции с Россией из-за нерешенных экономических вопросов, а также из-за якобы угрозы суверенитету Белоруссии.