«Если говорить о каких-то более глобальных политических вещах, о неких объединениях стран, как некоторые любят фантазировать, то части белорусского истеблишмента и части экспертного сообщества было сразу понятно, что Лукашенко никогда не подпишет никаких бумаг, которые будут лишать страну суверенитета, сделают ее каким-то регионом или квазигосударством», — сказал журналист.
Он также отметил, что с российской и белорусской стороны в медиа были персоны, которые искусственно раздували эту тему, при этом, не являясь экспертами в белорусской политике.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты».
Однако Лукашенко заявил, что не будет подписывать дорожную карту дальнейшей интеграции с Россией из-за нерешенных экономических вопросов, а также из-за якобы угрозы суверенитету Белоруссии.