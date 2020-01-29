Россия проигрывает информационную войну на постсоветском пространстве в вопросах истории потому, что она оказалась заложницей политики Советского Союза в отношениях с западными странами, который предпочитал замалчивать те или иные проблемы. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Кочетков объяснил, почему у России и Польши разный взгляд на историю Второй мировой войны © Скриншот с видео Украина.ру

«Поэтому ни про еврейские погромы, ни про государственный антисемитизм довоенной Польши, ни про борьбу Армии Крайовой в борьбе с советскими партизанами в Западной Украине и Белоруссии. Это все засекречивалось», — перечислил Кочетков.

Также, по его словам, в СССР было непринято рассказывать о масштабах бандеровского движения и сотрудничестве украинского населения с гитлеровцами, и последствия этого замалчивания проявляются сегодня.

Политолог также отметил, что до недавнего времени у российского руководства не было четко сформулированной исторической политики, которая начинает формулироваться только сейчас, что дает некую надежду.