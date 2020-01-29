В частности, привел пример эксперт, СССР не рассказывал о негативных процессах, которые происходили в Польше до, во время и после Второй мировой войны, поскольку она была союзником и страной-участницей Варшавского договора.
«Поэтому ни про еврейские погромы, ни про государственный антисемитизм довоенной Польши, ни про борьбу Армии Крайовой в борьбе с советскими партизанами в Западной Украине и Белоруссии. Это все засекречивалось», — перечислил Кочетков.
Также, по его словам, в СССР было непринято рассказывать о масштабах бандеровского движения и сотрудничестве украинского населения с гитлеровцами, и последствия этого замалчивания проявляются сегодня.
Политолог также отметил, что до недавнего времени у российского руководства не было четко сформулированной исторической политики, которая начинает формулироваться только сейчас, что дает некую надежду.