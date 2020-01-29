Россия перестала терпеть нападки польского руководство после того, как Варшава накануне годовщины начала Второй мировой войны объявила СССР наряду с гитлеровской Германией виновным в развязывании этого конфликта. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Кочетков объяснил, почему у России и Польши разный взгляд на историю Второй мировой войны © Скриншот с видео Украина.ру

«Старались не обращать внимание на вал русофобской литературы, которая заполонила полки книжных магазинов. На то, как преподают историю в польских вузах. Даже не обращали внимание, как поляки экспортировали это свое видение истории в Украину и Белоруссию. Но всему есть предел», — сказал Кочетков.

Потому что если признать, что СССР тоже развязал мировую войну, подчеркнул политолог, то Россию, как правопреемницу Советского Союза, нужно поставить на колени и провести с ней нечто вроде денацификации, хотя в России и так нет коммунистической идеологии.

А следующим этапом, по его мнению, было бы объявление России врагом всего человечества со всеми вытекающими последствиями.