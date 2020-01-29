В последние 30 лет в Москве считали, продолжил эксперт, что в отношениях с Польшей не надо обострять ситуацию, не реагируя на разные выпады Варшавы и максимально сдержанно отзываясь о сносе памятников советским воинам.
«Старались не обращать внимание на вал русофобской литературы, которая заполонила полки книжных магазинов. На то, как преподают историю в польских вузах. Даже не обращали внимание, как поляки экспортировали это свое видение истории в Украину и Белоруссию. Но всему есть предел», — сказал Кочетков.
Потому что если признать, что СССР тоже развязал мировую войну, подчеркнул политолог, то Россию, как правопреемницу Советского Союза, нужно поставить на колени и провести с ней нечто вроде денацификации, хотя в России и так нет коммунистической идеологии.
А следующим этапом, по его мнению, было бы объявление России врагом всего человечества со всеми вытекающими последствиями.