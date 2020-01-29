Нынешний кризис в отношениях между Россией и Белоруссией можно назвать циклическим, так как не существует никакого стратегического понимания, к чему эти отношения движутся, считает журналист Василий Малашенков. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

К началу 2020 года Минск и Москва не смогли прийти к соглашению о стоимости нефти, из-за чего с 1 января было частично приостановлены поставки сырья в Белоруссию. В качестве альтернативы республике удалось договориться о поставке 80 тысяч тонн норвежской нефти.

«Если называть это кризисом, то это цикличный кризис, который возникает периодически, потому что нет стратегического какого-то понимания, к чему мы идем. Да, конечно, раньше было объявлено, что к 2025 году будет общий рынок углеводородов. Но кроме этого в публичном пространстве мы ничего не услышали. Не до конца понятно, как внутри страны цена формируется даже», — отметил Малашенков.

Краткая история братских войн России с Белоруссией. Никогда так не было и вдруг опять © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что ситуацию может осложнять разница в моделях управления нефтяной отраслью в России и Белоруссии.

«В России нет такого, скажем, централизованного «командования» нефтяной сферой, есть много крупных игроков, олигархов, которые формируют этот рынок. А у нас в Белоруссии в принципе «Белнефтехим» политику диктует. С нашей стороны одна модель управления, с российской другая», — объяснил журналист.