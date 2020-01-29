«Без переписи мы не можем оценить коэффициент рождаемости и смертности, без которого невозможно прогнозировать население, даже имея данные по трудовой миграции. А Госстат всего лишь оценивает показатель депопуляции — превышение смертности над рождаемостью. Сальдо миграции у Госстата не получается, зарегистрированные данные по эмиграции и иммиграции достаточно скромные», — сообщил ученый.

Три метода Дубилета. Почему нельзя верить электронной переписи населения Украины
Три метода Дубилета. Почему нельзя верить электронной переписи населения Украины
© Facebook, Дмитрий Дубилет
Напомним, Кабмин заказал специалистам оценить количество населения в Украине по трем методам с помощью различных электронных баз данных. Выяснилось, что в стране осталось 37 с небольшим миллионов граждан. 

 