«Без переписи мы не можем оценить коэффициент рождаемости и смертности, без которого невозможно прогнозировать население, даже имея данные по трудовой миграции. А Госстат всего лишь оценивает показатель депопуляции — превышение смертности над рождаемостью. Сальдо миграции у Госстата не получается, зарегистрированные данные по эмиграции и иммиграции достаточно скромные», — сообщил ученый.
Напомним, Кабмин заказал специалистам оценить количество населения в Украине по трем методам с помощью различных электронных баз данных. Выяснилось, что в стране осталось 37 с небольшим миллионов граждан.