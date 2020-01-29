Данные классической переписи населения являются более глубокими, чем результаты подсчета, проведенного Кабинетом министров. Поэтому, перепись все равно необходима Украине. Об этом на днях в ходе пресс-конференции заявил завотделом моделирования Института демографии и социальных исследований Владимир Сариогло

«Без переписи мы не можем оценить коэффициент рождаемости и смертности, без которого невозможно прогнозировать население, даже имея данные по трудовой миграции. А Госстат всего лишь оценивает показатель депопуляции — превышение смертности над рождаемостью. Сальдо миграции у Госстата не получается, зарегистрированные данные по эмиграции и иммиграции достаточно скромные», — сообщил ученый. Три метода Дубилета. Почему нельзя верить электронной переписи населения Украины © Facebook, Дмитрий Дубилет