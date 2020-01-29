Пять крупнейших месторождений АО «Укргаздобыча» истощены на 79-90%. Об этом в среду, 29 января, на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба компании

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