«Приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское — 89%, Западно-Крестищенское — 90%, Яблоновское — 79%, Ефремовское — 82%, Мелеховское — 82%», — говорится в сообщении.
При этом в 2019 году компании удалось открыть три новых месторождения с ресурсной базой в 2,15 млрд кубометров голубого топлива, нарастить добываемые запасы почти на 15 млн кубометров, а также подготовить к бурению объекты с ресурсной базой в 17,7 млрд м3.
«Укргаздобыча» ведет разработка газовых, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений более чем в 10 регионах Украины. Компания добывает около 73% всего украинского газа.