Киев и Брюссель потребовали от Москвы обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Азовское море и из него. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 28 декабря в Брюсселе, которое обнародовано на украинском правительственном портале

В ЕС считают, что РФ умышленно препятствует проходу судов в украинские порты Азовского моря © commons.wikimedia.org, MOs810

«Совет ассоциации призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении Украины-ЕС.

Так, представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет продолжать поддержку независимости и территориальной целостности Украины, и подтверждение такой поддержки касается Азовского региона, что требует свободного и беспрепятственного прохода в Азовское море и в обратном направлении.

В ноябре время задержания в Керченском проливе судов, следующих в или из портов Бердянска и Мариуполя, возросло в несколько раз по сравнению с октябрем 2019 года.

Ранее Украина выразила протест в Международной морской организации (IMO) в связи с действиями РФ, которые якобы угрожают безопасности навигации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.