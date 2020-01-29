Ранее Министерство транспорта РФ перекрыло движение по Керченскому проливу на четыре дня — с 21 по 24 декабря — в связи с проведением технологических работ.
«Совет ассоциации призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении Украины-ЕС.
Так, представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет продолжать поддержку независимости и территориальной целостности Украины, и подтверждение такой поддержки касается Азовского региона, что требует свободного и беспрепятственного прохода в Азовское море и в обратном направлении.
В ноябре время задержания в Керченском проливе судов, следующих в или из портов Бердянска и Мариуполя, возросло в несколько раз по сравнению с октябрем 2019 года.
Ранее Украина выразила протест в Международной морской организации (IMO) в связи с действиями РФ, которые якобы угрожают безопасности навигации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.