По данным ведомства, вечером 28 января на пункт контроля «Хутор-Михайловский» прибыл поезд из российской столицы. Во время осмотра состава пограничники Сумского отряда нашли тайник с российскими книгами.
«Осматривая вагоны, правоохранители обнаружили более сорока пакетов с книгами и журналами. Установлено, что печатную продукцию российских авторов и изданий в конструктивных полостях одного из вагонов скрыли двое проводников — граждане Молдавии», — говорится в сообщении.
Вся печатная продукция была передана правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что в 2019 году госкомитет Украины по вопросам телерадиовещания более 2 тысяч раз отказал в ввозе в страну российской издательской продукции. В частности, 151 издание не попало на Украину из-за якобы «антиукраинского содержания».