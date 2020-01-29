Украинские пограничники нашли тайник с книгами российских авторов в поезде из Москвы. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 29 января

В 2019 году более 150 российских книг не попали на Украину из-за «антиукраинского содержания» © flickr.com, Abhi Sharma

«Осматривая вагоны, правоохранители обнаружили более сорока пакетов с книгами и журналами. Установлено, что печатную продукцию российских авторов и изданий в конструктивных полостях одного из вагонов скрыли двое проводников — граждане Молдавии», — говорится в сообщении.

Вся печатная продукция была передана правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в 2019 году госкомитет Украины по вопросам телерадиовещания более 2 тысяч раз отказал в ввозе в страну российской издательской продукции. В частности, 151 издание не попало на Украину из-за якобы «антиукраинского содержания».