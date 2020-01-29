«Набсовет разорвал с ним контракт», — сообщил Криклий.
Министр также заявил, что Кравцов не будет работать в Мининфраструктуры.
Украинский экономист Александр Гончаров ранее отмечал, что все деньги «Укрзализныци» уходят на рекордные зарплаты и премии топ-менеджерам.
При этом давно назрела необходимость замены подвижного состава: изношенность электровозов «Укрзализныци» составляет 94,4%, тепловозов — 98,3% (из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц или 5,3% «моложе» 25 лет), рассказал Гончаров.