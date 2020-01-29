В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае и мире коронавируса МИД Украины рекомендует своим гражданам отказаться от поездок за границу. Об этом 29 января сообщает внешнеполитическое ведомство в Facebook

В частности, Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территорияи Китайской Народной Республики.

Без паники. Одесса готовится к коронавирусу: все школы закрываются на карантин © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Китае находятся приблизительно 10 тысяч украинцев, и при необходимости часть из них эвакуируют.