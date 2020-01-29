В частности, Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территорияи Китайской Народной Республики.
Сообщается, что соотечественникам, которые продолжают находиться в этой стране, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом регионов КНР, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Китае находятся приблизительно 10 тысяч украинцев, и при необходимости часть из них эвакуируют.