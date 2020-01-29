По его словам, в Госэкоинспекции существовало две отдельные морские инспекции — Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах.
«К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали, и сегодня принято решение об их ликвидации», — написал он.
Также Гончарук сообщил, что функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции.
Каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Госэкоинспекции.