Кабинет министров Украины решил ликвидировать «морские инспекции» из-за их неэффективности. Об этом 29 января на своей странице в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук

По его словам, в Госэкоинспекции существовало две отдельные морские инспекции — Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах.

«К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали, и сегодня принято решение об их ликвидации», — написал он.

Самодержец и «самокатчик». Судьба Зеленского, Гончарука и всей Украины после кассетного скандала © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Госэкоинспекции.