Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал в феврале-марте провести следующий этап оценки численности населения Украины, чтобы установить точное количество людей, проживающих в отдельных населенных пунктах на уровне районов. Об этом 29 января он рассказал в эфире телеканала «1+1»

«Вопрос сейчас заключается в том, насколько мы сможем пойти в глубину. Потому что сейчас у нас детали на уровне областей и крупных городов. Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот, если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем гораздо лучше планировать», — заявил Дубилет.