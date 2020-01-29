«Вопрос сейчас заключается в том, насколько мы сможем пойти в глубину. Потому что сейчас у нас детали на уровне областей и крупных городов. Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот, если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем гораздо лучше планировать», — заявил Дубилет.
По его словам, традиционная перепись в XXI веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали двери работникам Госстата.