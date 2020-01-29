Эксперт отметил, что только с конца декабря 2018 года, когда Москвой был выдвинут так называемый «ультиматум Медведева» (экономические преференции в обмен на более тесную интеграцию со стороны Минска), и такая постановка вопроса, на его взгляд, правильная.
«Но пока что, если честно, у российской стороны не очень получается принуждать белорусскую сторону к исполнению своих союзнических обязательств. Думаю, что у нового российского правительства будет шанс показать себя как более эффективного переговорщика», — сказал Аверьянов-Минский.
С точки зрения социологических опросов в Белоруссии, добавил политолог, около 2/3 населения считают белорусов и русских одним народом и поддерживают идею создания Союзного государства.
В то же время, по его словам, белорусские официальные лица опасаются, что после интеграции с Россией их должности понизятся с уровня министров до уровня губернаторов, хотя Москва неоднократно говорила, что об инкорпорации страны речи не идет.