Наблюдательный совет акционерной компании «Укрзализныця» принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению. Об этом 29 января УНИАН сообщил информированный источник в Министерстве инфраструктуры Украины

«По словам источника, набсовет передал документы на увольнение Кравцова в Кабинет министров Украины, который должен утвердить это решение», — говорится в сообщении.

Кущ: Нынешних чиновников «Укрзализныци» можно назвать почетными «гиперлуповичами» © Facebook, Алексей Кущ Александр Гончаров ранее отмечал, что все деньги «Укрзализныци» уходят на рекордные зарплаты и премии топ-менеджерам.

При этом давно назрела необходимость замены подвижного состава: изношенность электровозов «Укрзализныци» составляет 94,4%, тепловозов — 98,3% (из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц или 5,3% «моложе» 25 лет), рассказал Гончаров.