Обыски прошли примерно в 8 утра 28 января. В полиции главе общины объяснили, что их причиной стало случившееся в Ужгороде тяжелое преступление, и, чтобы найти подозреваемого, было решено обыскать цыганских 10-15 домов.
По словам очевидцев, заходя в дома, полицейские нередко отказывались показывать документы и не объясняли, на каком основании проводят обыски.
«В нескольких комнатах были выломаны входные двери, в горотдел забрали пятерых человек, в том числе молодую женщину с двухнедельным ребенком. Данная ситуация свидетельствует, что практика массовых обысков в ромских поселениях не исчезла. Жесткие методы по отношению к ромам продолжаются», — написал Горват.
Официальной информации от полиции пока нет.