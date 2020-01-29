В Ужгороде силовики провели массовые обыски в цыганском поселении – в отделение доставили пять человек, в том числе женщину с двухнедельным ребенком. Об этом 28 января на своей странице в Facebook сообщил лидер цыганской общины Мирослав Горват

Обыски прошли примерно в 8 утра 28 января. В полиции главе общины объяснили, что их причиной стало случившееся в Ужгороде тяжелое преступление, и, чтобы найти подозреваемого, было решено обыскать цыганских 10-15 домов.

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«В нескольких комнатах были выломаны входные двери, в горотдел забрали пятерых человек, в том числе молодую женщину с двухнедельным ребенком. Данная ситуация свидетельствует, что практика массовых обысков в ромских поселениях не исчезла. Жесткие методы по отношению к ромам продолжаются», — написал Горват.

Официальной информации от полиции пока нет.